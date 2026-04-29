Ушел из жизни профессор Иван Щеблыкин

На 99-м году жизни скончался литературовед, лермонтовед, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии Правительства РФ Иван Павлович Щеблыкин, долгие годы преподававший в Пензенском государственном педагогическом институте имени В. Г. Белинского.

Иван Павлович родился 19 января 1928 года в Алтайском крае. В 1967-м он приехал в Пензу и стал доцентом - заведующим кафедрой литературы в пединституте. В 1975-2007 гг. Иван Павлович заведовал кафедрой русской и зарубежной литературы, в 2007-2014 гг. - кафедрой журналистики. В 1979-1982 гг. он был проректором ПГПИ.

За годы работы в Пензе Щеблыкин опубликовал около 300 работ, в том числе 15 книг. Среди них - учебник для вузов страны «История русской литературы XI - XIX веков», монография «М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество» (премия Правительства РФ), книги «Классика и современность», «У истоков русского исторического романа» и др.

«Его научная школа получила широкое признание среди образовательных учреждений и литературоведов Российской Федерации. Добрая память о профессоре навсегда останется в памяти его учеников и всех, кому посчастливилось знать этого яркого, неординарного человека», - сообщили в правительстве Пензенской области.

Прощание с Иваном Павловичем состоится 2 мая в Москве.