Сроки восстановления освещения на Ленинском путепроводе не определены

Когда появятся новые световые опоры на Ленинском путепроводе в Пензе, пока неизвестно. Ситуацию прокомментировали в городском управлении ЖКХ.

Часть столбов признали аварийными и демонтировали в декабре 2025 года. Для этого в начале зимы на мосту перекрывали движение.

Сейчас на путепроводе частично отсутствует освещение и нет троллейбусной контактной сети.

Для установки новых световых опор «необходимо восстановление мостового сооружения». «Администрацией города изыскиваются возможности включения в программы финансирования. На данный момент источники финансирования и срок выполнения [работ] не определены», - пояснили в управлении ЖКХ.

Состояние Ленинского путепровода давно тревожит горожан. По их мнению, сооружение нужно скорее ремонтировать, так как оно критично обветшало.

