На улице Окружной восстанавливают работу светофора

В Пензе ремонтируют светофор на улице Окружной, сообщили в городском управлении ЖКХ утром в понедельник, 27 апреля.

Речь идет об устройстве на перекрестке с улицей Энгельса.

Светофор был поврежден в результате ДТП.

Водителей просят быть особенно внимательными и осторожными на этом участке и учитывать возможные задержки в пути.

На 27 апреля было запланировано начало ремонта на автодороге М-5 в границах Пензы. Пропускная способность трассы снизится - введут ограничения скоростного режима. Работы будут вести от поворота с улицы Одесской на полосе движения в сторону Самары.