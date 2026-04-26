В Пензе идет ремонт в колледже архитектуры и строительства

В областном центре продолжается капитальный ремонт главного корпуса колледжа архитектуры и строительства на Набережной Реки Пензы, 3а.

На данный момент рабочие утепляют фасад, идет монтаж электросетей (кабели уже проложены), начата внутренняя отделка, обновлены инженерные коммуникации.

По данным областного минстроя, работы идут по графику. До конца года предстоит выполнить наружную отделку, заменить окна и отремонтировать входную группу.

О планах на капитальный ремонт в колледже стало известно в феврале. Проектно-сметная документация к тому времени была уже подготовлена.

Стоимость работ - 118 177 777 рублей.

В 2025 году капитальный ремонт прошел в общежитии колледжа. Преобразились 137 жилых комнат, 10 кухонь, 36 душевых и санитарных помещений, новое оборудование установили в 10 комнатах самоподготовки, столовой, медкабинете, тренажерном зале, медиацентре и конференц-зале.