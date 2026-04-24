В Пензе выявили нарушения в работе маршрута № 4

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проверили работу маршруток № 4 и выявили нарушения. Мониторинг был проведен в четверг, 23 апреля, на конечном остановочном пункте «Кардиологический центр».

Проверяющие зафиксировали: интервалы движения увеличены из-за несвоевременного отправления маршруток, на линию выпущены грязные транспортные средства.

«В связи с ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов перевозчику ООО «АТП «Фобос» направлены требования (претензии) об уплате штрафов», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Ранее специалисты проверили работу общественного транспорта в микрорайоне Лугометрия. Нарушения выявили на троллейбусном маршруте № 7, а также автобусных № 54, 66, 70 и 130: водители открывали для посадки пассажиров не все двери. Перевозчикам направили требования об уплате штрафов.

Мониторинг работы маршрутов № 31 и 43 на остановках «Ул. Ладожская» и «Пос. Согласие» подтвердил многочисленные жалобы пассажиров на удлинение интервалов движения в утренние часы. В адрес предприятия, обслуживающего маршрут № 31, направили требование об уплате штрафов. Второй перевозчик получил предостережение о недопустимости нарушения расписания движения.