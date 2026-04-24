Пензенцам, пользующимся льготным проездом, «облегчат жизнь»

В Пензенской области гражданам, пользующимся льготным проездом в железнодорожном транспорте, предоставили возможность подтверждать свой статус с помощью мессенджера МАХ - цифрового ID (QR-кода).

Бумажные документы при этом не потребуются.

Соответствующий законопроект рассмотрели на сессии регионального Заксобра, которая состоялась в пятницу 24 апреля.

Речь идет о школьниках, студентах-очниках и лицах с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на пригородных поездах.

Губернатор Олег Мельниченко, присутствовавший на сессии, пояснил, что нововведение коснется около 12 000 человек, «которым надо немножко облегчить жизнь».