Пензенцам, пользующимся льготным проездом, «облегчат жизнь»

В Пензенской области гражданам, пользующимся льготным проездом в железнодорожном транспорте, предоставили возможность подтверждать свой статус с помощью мессенджера МАХ - цифрового ID (QR-кода).
Бумажные документы при этом не потребуются.
Соответствующий законопроект рассмотрели на сессии регионального Заксобра, которая состоялась в пятницу 24 апреля.
Речь идет о школьниках, студентах-очниках и лицах с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на пригородных поездах.
Губернатор Олег Мельниченко, присутствовавший на сессии, пояснил, что нововведение коснется около 12 000 человек, «которым надо немножко облегчить жизнь».