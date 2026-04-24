25 апреля пензенцев ждут на областном субботнике

25 апреля в Пензенском регионе пройдет областной субботник в рамках месячника по благоустройству, который стартовал 11 марта.

Акция состоится во всех муниципалитетах. К ней присоединятся чиновники, коллективы предприятий и организаций, население. Участники приведут в порядок закрепленные за ними или заранее определенные территории, дворы.

В Пензе работы будут вестись практически во всех скверах и парках. В Сердобске - в парке культуры и отдыха «Березовая роща», скверах имени Яблочкова и Слепцова, у мемориала «Аллея Героев».

Кузнечане уберут зону на пересечении улиц Кирова и Стекловской, 95, а также сквер на Стекловской, 100. В Заречном неравнодушных горожан ждут в зоне отдыха «Солнечная», скверах Демакова и Юбилейном.

«Субботник - это хорошая традиция, объединяющая людей. Повод встретиться с коллегами и соседями, провести время на свежем воздухе с пользой и увидеть результат своего труда», - отметили в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН.