Перечислены симптомы опухоли головного мозга

В понедельник, 8 июня, во Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга заведующий нейрохирургическим отделением областной больницы им Н. Н. Бурденко Роман Рыбас рассказал о симптомах этой патологии.

По его словам, опухоли имеют общую симптоматику и очаговую. Первая подразумевает повышение внутричерепного давления. Оно проявляется ежедневными стойкими головными болями, преимущественно ночью и утром, идущими по нарастающей.

На пике человек ощущает тошноту, бывает многократная рвота, потом боль немного утихает. Это важнейший сигнал: пора сделать КТ либо МРТ головного мозга.

Еще один симптом - эпилептические припадки. Картина может быть как классической (с потерей сознания, прикусом языка, пеной изо рта и судорогами), так и частичной, когда сознание остается ясным, а судороги есть только в одной руке или ноге.

«Нарастающие со временем слабость в конечностях, шаткость походки также могут быть симптомами онкологического заболевания мозга», - предупредил Роман Рыбас.

Он добавил: опухоли медики разделяют на первичные (непосредственно из ткани мозга) и вторичные (при распространении раковых клеток из первичной в другом органе).

«Первичные опухоли могут быть и злокачественными, и доброкачественными. При злокачественной опухоли, даже несмотря на радикальное лечение, включающее операцию с последующими лучевой и химиотерапией, полного излечения никогда не будет. Мы можем только достичь ремиссии, то есть приостановить развитие опухоли», - уточнил Роман Рыбас.

Поэтому ведущую роль в эффективности медицинского вмешательства играет ранняя и точная диагностика.