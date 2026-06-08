В Пензенскую область прибыл глава МЧС России

Утром в понедельник, 8 июня, в Пензенскую область прилетел глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщила пресс-служба федерального ведомства.

Цель рабочего визита - обсудить меры по повышению уровня безопасности населения в регионе.

«Он пообщается с личным составом, даст поручения по дальнейшему развитию дислоцированных на территории подразделений МЧС России», - уточнили в министерстве.

Кроме того, Александру Куренкову предстоит вручить ключи от новой спецтехники.

В аэропорту чиновника встретил губернатор Олег Мельниченко. В конце рабочей поездки они проведут двустороннюю встречу, на которой обсудят итоги визита.