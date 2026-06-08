В Сухумском проезде может появиться 18-этажный жилой дом

Общество

В Сухумском проезде может появиться 18-этажный жилой дом
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Администрация Пензы согласовала архитектурный облик жилой высотки переменной этажности, которая может появиться в Сухумском проезде (Терновка).

В документе указан кадастровый номер участка 58:29:3007006:2123. Общая площадь многоквартирного здания - 40 595,47 кв. м.

Проект предполагает высотность 5-18 этажей и отдельно стоящий паркинг. Сроки начала и окончания работ не обозначены.

В марте мэрия согласовала архитектурный облик жилого комплекса, который должен появиться на месте «Изумрудного города» (пр. Строителей, 1г).

О планах возвести здесь ЖК было объявлено в 2024 году. Поначалу городская администрация не согласовала облик объекта, который не вписывался в пейзаж.

Арбитражный суд Пензенской области в декабре 2025 года признал позицию мэрии незаконной. В феврале 2026-го его поддержала апелляционная инстанция.

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