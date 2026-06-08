В первую красивую летнюю дату в регионе расписались 139 пар

В минувшую субботу в Пензенской области зарегистрировали 139 браков. Это была первая в летнем свадебном сезоне красивая дата - 06.06.2026.

В минтруде отметили, что день стал одним из самых востребованных у женихов и невест: заявления стали поступать почти за год.

«Такой выбор молодоженов связан не только с красивым сочетанием цифр, но и с комфортной погодой начала лета и яркими красками природы», - пояснила первый замминистра Юлия Петрова.

Ранее сообщалось, что в первую в 2026-м зеркальную дату - 26.02.2026 - сочетались браком 37 пар.

В региональном минтруде тогда подчеркнули, что число регистраций значительно увеличивается, если зеркальная дата выпадает на выходной день.