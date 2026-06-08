Стало известно, где в Пензе отключат свет 9 июня

Во вторник, 9 июня, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Бугровке, вблизи Окружной, в Заводском районе, а также на улицах Коммунистической, Ладожской, Антонова и в 3-м проезде Можайского.

С 8:30 до 15:30 без света останутся:

- 4-й пр-д Громова, з/у 31, к/н 1281;

- ул. Правды, 164, 167, 171, 179, 180а, стр.: 16, 18, з/у 187, к/н 1320, 1321, 1322.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Ватутина, 77-109 (нечетные), 112;

- ул. Вишневая, 63, 65, 67;

- 2-й Вишневый пр-д, 1, 3, 5;

- ул. Воронова, 26а;

- ул. Краснова, 115, 119;

- ул. Красные Кирпичики, Ново-Тамбовская, Овражная, 1-й Овражный пр-д, 1-й и 2-й Подгорный пр-ды, Подгорный пер. (без уточнений по номерам строений);

- ул. Коммунистическая, 38, 38а.

С 8:30 до 16:30 электроснабжения не будет в домах № 148, 150 и 154 на Ладожской.

с 9:00 до 16:30 ожидаются отключения по адресам:

- ул. Антонова, 18, 20;

- 3-й пр-д Можайского, 12, 14.

С 13:00 до 15:30 приостановят подачу на Беляева, 23, Докучаева, 3, 5 и 7, Докучаева/Беляева, 9/27, Докучаева/Ударную, 1/27.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.