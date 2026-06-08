Рядом с Сергиевским храмом в Соловцовке построят еще один

Общество

Рядом с Сергиевским храмом в Соловцовке построят еще один
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В воскресенье, 7 июня, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил закладку храма в честь Святой Живоначальной Троицы в селе Соловцовка. Его возведут неподалеку от Сергиевской церкви.

На богослужении, кроме представителей духовенства, присутствовали благотворители, строители и местные жители.

«Этот храм будет исполнять сразу две большие функции. Он станет не только колокольней-звонницей, но и крестильным храмом, где будут совершаться таинства крещения как взрослых, так и детей», - сообщил митрополит.

Рядом с Сергиевским храмом в Соловцовке построят еще один

В епархии уточнили: возведение церкви восстановит историческую справедливость.

«В прошлом этот храм именовался и в честь Святой Троицы, и в честь преподобного Сергия Радонежского, и Троице-Сергиевым храмом. Теперь же это будет целый храмовый комплекс, состоящий из двух храмов: в честь Живоначальной Троицы и в честь преподобного Сергия Радонежского», - пояснил митрополит.

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