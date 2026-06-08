В пензенский «Меридиан» приехали спортсмены из Запорожской области

Общество

В пензенский «Меридиан» приехали спортсмены из Запорожской области
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17 детей из города Пологи Запорожской области приехали в спортивно-оздоровительный лагерь «Меридиан» в Пензе. Они стали участниками первой летней смены «Дружба народов - сила команды».

Все ребята занимаются самбо, они являются воспитанниками школьного спортклуба «Скиф».

В Пензе гости будут тренироваться, участвовать в разных игровых и интерактивных мероприятиях: квестах, квизах, фотоконкурсах, фестивалях и флешмобах.

«Особое внимание уделено крупным тематическим событиям, включая празднование Пушкинского дня и Дня России», - подчеркнули в региональном минобре.

Также для ребят организуют обширную экскурсионную программу, в которую войдут посещение зоопарка, планетария, музея спорта и обзорная экскурсия по городу.

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