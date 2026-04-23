В белый список внесли «ЛизаАлерт» и сайт КХЛ

В белый список внесли «ЛизаАлерт» и сайт КХЛ
В России в очередной раз расширили белый список - перечень сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности, сообщили в Минцифры РФ.

На этот раз в него вошли добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтерская некоммерческая организация «Дoбpo.pф», Общероссийский народный фронт, Российское общество «Знание», интернет-энциклопедия «Рувики», Роскачество, Газпромбанк, гипермаркеты «Лента» и «Окей», телеканал 360°, парламентское телевидение «Дума ТВ», ИТ-компании 1С, Федеральное казначейство, Континентальная хоккейная лига и др.

Работа по расширению белого списка идет постоянно. В него внесли уже более 500 российских сервисов.

«Эти ресурсы не только востребованы пользователями, но и, самое главное, отвечают требованиям безопасности. Важное условие попадания в список - расположение всех вычислительных мощностей на территории России», - отметили в Минцифры.

Ранее в перечень включили сервисы для диабетиков.

