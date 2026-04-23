Голосование за благоустройство: Нижний Ломов, Никольск и Мокшан

Нижний Ломов, Никольск и Мокшан вошли в число населенных пунктов Пензенской области, где по итогам всеобщего голосования благоустроят по 1 общественному пространству.

В Нижнем Ломове в список включены:

- Юбилейная арка в самой высокой точке города. Проект предполагает обновление покрытия, цветника, монтаж освещения и установку малых архитектурных форм;

- сквер в районе кафе «Минутка» и дома № 88 на улице Сергеева. Концепция подразумевает создание места для спокойного времяпрепровождения, вписанного в природные условия;

- сквер около кафе «Астра» на главном въезде в город с трассы М-5. Здесь необходимо оформить современное места для отдыха и культурного досуга жителей и гостей города.

Жителям Мокшана можно выбрать 1 из 2 территорий:

- площадь на улице Советской. Планируется обустройство пешеходных зон и клумб-цветников, монтаж современного освещения, установка памятников замечательным людям города, стендов с историческими видами, Доски почета, скамеек и урн;

- участок около музея А. Г. Малышкина на улице Пензенской. необходимо отремонтировать тротуар, установить урны, скамейки, осовременить уличное освещение.

В Никольске заявлены 4 объекта:

- пешеходная зона на улице Куйбышева. Здесь намечено благоустройство тротуара из асфальтобетонной смеси с бордюрами;

- сквер около школы искусств (Ленина, 136). Планируется благоустроить научную площадку и прилегающую территорию, установить фонари и малые архитектурные формы;

- сквер на Ленина, 127. Необходимо обновить пешеходные дорожки, здесь же поставят малые архитектурные формы и разобьют клумбы;

- сквер на улице Белинского. Предполагаемый объем работ такой же, как на предыдущем объекте.

Голосование продлится до 12 июня. Право участвовать в нем имеют местные жители старше 14 лет. Определиться с выбором можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.