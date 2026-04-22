Жители Заречного смогут выбрать территорию для благоустройства

Пензенская область присоединилась к начавшемуся 21 апреля всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства в 2027 году.

Свой выбор смогут сделать жители 28 муниципальных образований региона старше 14 лет. Им предстоит определить, какие общественные пространства нуждаются в обновлении.

В Заречном горожанам на выбор предоставлены 6 территорий:

- на проспекте Мира, 42а. На данный момент здесь стихийная стоянка, возникшая на месте старого футбольного поля. Проект предусматривает создание сквера с вынесением парковки автомобилей в отдельную зону, реконструкцию главной пешеходной аллеи;

- сквер на Ахунской, 21а (2-й этап благоустройства; объект стал лидером голосования в 2025 году). На территории планируется сохранить зеленые насаждения, обновить дорожки с твердым покрытием, вдоль них - установить парковые скамьи, урны, вазоны с цветами, на открытых пространствах - разбить цветники и газоны, поставить парковые светильники, вписав их в общий дизайн. Территория будет приспособлена для использования маломобильными группами населения.

- на Братской, 20а. На участке запланировано функциональное разделение территории на зону отдыха и прогулок, детскую игровую и спортивную зоны, обновление дорожек и освещения, установка скамеек с теневыми навесами, урн и вазонов. На спортивной площадке появятся малые формы для уличной гимнастики, на детской - современное игровое оборудование;

- около домов № 4, 6 и 8 на улице Восточной. Пространство может стать подходящим для занятий физкультурой и спортом, комфортного отдыха жителей микрорайона. Проектом предполагается комплексное благоустройство общественной территории. На детской площадке появится современное игровое оборудование (карусель, качалки на пружинах, качели, песочница и многое другое).

- за зданием молодежного центра «Ровесник». Используется как пешеходный транзит, хотя участок можно превратить в благоустроенный сквер, сохранив имеющиеся зеленые насаждения. Проект предполагает создание зон рекреации навесами, столами и скамейками, создание детской площадки с качелями, песочницей, спортивно-игровым комплексом;

- около городского департамента образования. Здесь объем работ такой же, как на Ахунской, 21а.

Голосование продлится до 12 июня. Сделать свой выбор можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Необходима предварительная авторизация через портал госуслуг.