В Ахунах определили площадь зоны, где запретят стройки

В Ахунах представители регионального минлесхоза и городской администрации обсудили с местными жителями введение охранной зоны на территории памятника природы «Ахунский сосновый бор».

Его создали в 1983 году, чтобы сохранить сосны, возраст которых превышает 160 лет. В прошлом году данные о памятнике природы актуализировали, выполнив обследование территории.

Специалисты выделили несколько функциональных зон с различным режимом использования: особо охраняемая; зона научных исследований и эколого-просветительской деятельности; зона рекреации, где можно обустроить площадки для занятий спортом, места для отдыха и туризма; хозяйственная, включающая дороги и территории для обслуживания коммуникаций.

Как пояснили в региональном минлесхозе, установление охранной зоны не повлечет за собой изъятия земель и ограничения оборота участков. Изменения не коснутся узаконенных построек, но и возведение новых объектов в границах памятника будет запрещено.

«Охранная зона - это территория вокруг особо охраняемой природной территории, которая защищает ее от вредного воздействия человека и будет составлять 102 га», - отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что незаконную дорогу, ведущую через Ахунский сосновый бор, не собираются легализовывать. Однако ликвидировать ее тоже нельзя. Сейчас проезжая часть перекрыта, там поставлены ограждения.