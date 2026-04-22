Многодетным с превышением дохода пересчитают единое пособие

Соцфонд в конце мая в беззаявительном порядке начнет пересчет единого пособия многодетным семьям, которым отказали с 1 января 2026 года по причине превышения уровня доходов, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Все семьи, которые сегодня [попали] под изменения, которые предусмотрены действующей нормативно-правовой базой, подпадают под число получателей, смогут получить все, что будет пересчитано начиная с 1 января 2026 года», - цитируют его «Вести».

Многодетным семьям, которые раньше не проходили по условиям назначения единого пособия из-за превышения дохода до 10%, установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума (ПМ) на 12 месяцев.

В 2026 году в Пензенской области ПМ на ребенка установлен на уровне 15 432 рублей.

Ранее даже минимальное превышение лимита (на несколько рублей) становилось законным основанием для прекращения начислений.

