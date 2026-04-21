Многодетным продолжат платить пособие при превышении доходов

В России скорректирован порядок назначения и выплаты единого пособия для многодетных родителей. Согласно новому постановлению Правительства РФ, которое представил премьер-министр Михаил Мишустин, семьи с 3 и более детьми сохранят право на социальную выплату при незначительном превышении доходов.

Новые нормы направлены на реализацию поручения Президента РФ Владимира Путина по совершенствованию системы социальной помощи. Теперь, если среднедушевой доход многодетной семьи превысил установленный прожиточный минимум не более чем на 10%, выплата не прекращается.

Государственная поддержка в таких случаях будет автоматически продлеваться на следующие 12 месяцев.

Ранее даже минимальное превышение лимита (на несколько рублей) становилось законным основанием для прекращения начислений.

Семьям, которые уже получили отказы в назначении единого пособия в 2026 году из-за незначительного превышения критериев по доходу, выплаты будут восстановлены в беззаявительном порядке, подчеркнул Михаил Мишустин.

Социальный фонд России самостоятельно перепроверит ранее поданные обращения. Уведомление о положительном решении поступит родителям через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Глава кабмина поручил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову взять ситуацию под личный контроль и обеспечить своевременное доведение средств до каждой нуждающейся семьи.

Размер единого пособия привязан к прожиточному минимуму (ПМ) на ребенка в регионе проживания. В 2026 году в Пензенской области он установлен на уровне 15 432 рубля. В зависимости от комплексной оценки нуждаемости (доходов и имущества) сумма пособия на каждого ребенка составляет 7 716 рублей (50% ПМ), или 11 574 рубля (75% ПМ), или 15 432 рубля (100% ПМ).