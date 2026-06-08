В домах на 8 улицах в Пензе отключили холодную воду

Общество

В домах на 8 улицах в Пензе отключили холодную воду
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В связи с ремонтом на участке водовода на Ново-Гражданской, 78, в части домов микрорайона Райки в Пензе ограничена подача холодной воды. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании.

В зону временного отключения попали:

- улица Ново-Гражданская;

- улица Солдатская;

- улица Угловая;

- улица Бекешская;

- улица Проломная;

- улица Дарвина;

- улица Некрасова;

- улица Жуковского.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.

«После включения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили ресурсники.

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