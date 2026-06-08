В домах на 8 улицах в Пензе отключили холодную воду

В связи с ремонтом на участке водовода на Ново-Гражданской, 78, в части домов микрорайона Райки в Пензе ограничена подача холодной воды. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании.
В зону временного отключения попали:
- улица Ново-Гражданская;
- улица Солдатская;
- улица Угловая;
- улица Бекешская;
- улица Проломная;
- улица Дарвина;
- улица Некрасова;
- улица Жуковского.
Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.
«После включения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили ресурсники.