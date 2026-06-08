Синоптики дали прогноз погоды в регионе на рабочую неделю

На начавшейся рабочей неделе жителей Пензенской области ждет по-летнему теплая погода, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 8 июня.

«Причиной тому послужит господство поля повышенного давления», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

Воздух будет прогреваться до +29...31 градуса.

«Но из-за неустойчивого характера воздушных масс, поступающих в регион, местами сохранятся кратковременные дожди, особенно в дневные и вечерние часы», - добавила Светлана Кашеева.

По ее словам, в отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами, кое-где не исключен даже град.