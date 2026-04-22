Кузнечанам предоставили на выбор 12 объектов для благоустройства

Пензенская область присоединилась к запущенному 21 апреля всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства в 2027 году.

Свой выбор смогут сделать жители 28 муниципальных образований региона. Жителям старше 14 лет предстоит определить, какие общественные пространства (парки, скверы, детские или спортивные площадки и т. п.) ждет обновление.

В Кузнецке горожанам на выбор представлены 12 объектов:

- сквер в Западном микрорайоне между домами на Приборостроителей, 1, и Тухачевского, 2, с обустройством подъездных путей;

- пешеходная тропа от улицы Московской до 5-й Линии с обустройством смотровой площадки в верхней ее точке;

- территория между домами № 4 и 5 в Городке Дружба с обустройством детской площадки и зоны отдыха;

- детская игровая и спортивная площадка на пересечении улиц Мичурина и Ленина с пешеходной зоной на улице Ленина (от Дальней до Фабричной);

- пешеходная зона на улице Белинского (от железнодорожного вокзала до улицы Дарвина);

- территория у дома на Осипенко, 57 (в том числе летняя сцена);

- территория в квадрате домов № 6, 8, 10 на улице Тухачевского и № 9а на улице Белинского;

- набережная реки Труев на Заводской (от Кустарной площади до улицы Московской);

- специализированная площадка для авиамодельного спорта, управления квадрокоптерами, роботизированными системами;

- кинозал под открытым небом у дома № 6 на ул. 60-летия ВЛКСМ;

- сквер «Кот в сапогах» на пересечении улиц Стекловской и Кирова (у дома на Стекловской, 90);

- сквер в Западном микрорайоне между домами № 2/2, 2в, 2д, 2е на улице Белинского.

По количеству предложений Кузнецк в этом году стал лидером, обогнав Пензу: в областном центре представлено 11 объектов.

Голосование продлится до 12 июня. Сделать свой выбор можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.