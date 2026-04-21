В Пензенской области снизилось число новых случаев ОРВИ

В Пензенской области сократилась заболеваемость ОРВИ и гриппом: с 13 по 19 апреля выявили 1 618 новых случаев, что на 11,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей (1 837).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 16,7%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. В прошлом отчете показатель был меньше - 16,3%.

По официальным данным, у 29 жителей области подтвердили заражение вирусом гриппа А (против 74 неделей ранее).

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры профилактики, включая масочный режим, особенно в местах массового скопления людей.

«Тщательно мойте руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи», - посоветовали специалисты.