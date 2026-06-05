Павла Пучкова назначили начальником регионального управления Росгвардии

Полковник полиции Павел Пучков избавился от приставки врио и стал начальником Управления Росгвардии по Пензенской области. Соответствующий указ о назначении подписал Президент РФ.

«За плечами Павла Пучкова - богатая офицерская биография и серьезная оперативная школа. Он прошел путь от оперуполномоченного до командира отряда СОБР, который стал одним из лучших в стране. Всю свою сознательную жизнь он посвятил службе в правоохранительных органах, неоднократно выполнял боевые задачи в горячих точках», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Павел Пучков является участником специальной военной операции.

Он удостоен медалей «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени.

«Павел Пучков отмечает, что приоритетными направлениями в его работе станут модернизация материально-технической базы, комплектование подразделений личным составом, повышение боевой подготовки подразделений ОМОН и СОБР, а также безусловное выполнение задач по контролю за оборотом оружия и частной охранной деятельностью», - добавили в ведомстве.

До Павла Пучкова должность занимал Андрей Лугинин. Он руководил региональным управлением Росгвадии с января 2021 по октябрь 2025 года. Сейчас Лугинин является зампредом счетной палаты области.