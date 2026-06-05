Сердобская больница 6 лет не может найти детского хирурга

В Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина многие годы не проводят аппендэктомию (удаление аппендикса) у детей. В медучреждении нет нужного специалиста.

Маленьких пациентов с подозрением на аппендицит возят в Пензу. «А это более 100 километров!» - написал на странице губернатора во «ВКонтакте» сердобчанин.

Представитель больницы признал, что в учреждении отсутствует детский хирург, который может делать подобные операции.

Всего имеется одна ставка такого врача, однако уже 6 лет она остается вакантной. «В силу дефицитности в масштабах всего региона» данных специалистов.

Ранее стало известно, что в Пензе несколько лет не могут решить проблему нехватки детских ортопедов. Сейчас в областном центре работают только два врача, замены им нет.