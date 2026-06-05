В День России для пензенцев устроят салют на набережной

12 июня, в День России, в Пензе устроят два салюта, сообщили в городской администрации. Их запустят возле стелы «Город трудовой доблести» и в районе набережной Суры.

Шоу начнется одновременно - в 22:00.

По словам начальника управления культуры Анны Нестеровой, фейерверки продлятся 10 минут.

Основные торжества 12 июня пройдут на площади Ленина. Там запланированы торжественная церемония с участием первых лиц, концерт, большой городской квиз, кавер-фестиваль.

На улице Московской, в скверах «Копилка пословиц», А. С. Пушкина, Славы, «40 лет Победы», на набережной Суры и Фонтанной площади также пройдут разные мероприятия.