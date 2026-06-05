Губернатор: Аэропорт Пензы перешел на новое расписание

Общество

Губернатор: Аэропорт Пензы перешел на новое расписание
Печать
Max

С начала лета пензенский аэропорт имени В. Г. Белинского перешел на новое расписание.

«При поддержке правительства области увеличено число рейсов, чтобы жителям нашего региона было удобнее совершать путешествия», - сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Губернатор: Аэропорт Пензы перешел на новое расписание

С 1 июня самолеты ежедневно летают в Санкт-Петербург, с 3 июня - 3 раза в неделю в Минеральные Воды, до конца сезона - 2 раза в неделю в Сочи.

Также в расписании аэропорта 3 ежедневных рейса в столицу: 2 - до аэропорта Шереметьево, 1 - до Домодедово.

Губернатор: Аэропорт Пензы перешел на новое расписание

«Пусть это лето будет полным позитивных эмоций и ярких впечатлений!» - пожелал Олег Мельниченко жителям региона.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
аэропорт самолет отпуск
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!