Губернатор: Аэропорт Пензы перешел на новое расписание

С начала лета пензенский аэропорт имени В. Г. Белинского перешел на новое расписание.

«При поддержке правительства области увеличено число рейсов, чтобы жителям нашего региона было удобнее совершать путешествия», - сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

С 1 июня самолеты ежедневно летают в Санкт-Петербург, с 3 июня - 3 раза в неделю в Минеральные Воды, до конца сезона - 2 раза в неделю в Сочи.

Также в расписании аэропорта 3 ежедневных рейса в столицу: 2 - до аэропорта Шереметьево, 1 - до Домодедово.

«Пусть это лето будет полным позитивных эмоций и ярких впечатлений!» - пожелал Олег Мельниченко жителям региона.