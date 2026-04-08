Названо число яиц, которое можно без вреда съесть на Пасху

Взрослому человеку можно съесть 1-2 яйца в день, максимум 4, но в качестве разового исключения, написала эндокринолог Зухра Павлова в своем канале в МАХ.

Врач отметила, что на Пасху легко переесть вареных яиц: это удобно (они лежат в холодильнике уже в готовом виде), символично (нехорошо выбрасывать) и кажется легкой и полезной едой.

«Но 5-6 яиц подряд = тяжесть, вздутие и не самый счастливый ЖКТ», - предупредила Зухра Павлова.

Отдельно она остановилась на теме окрашивания. По словам врача, пищевые красители брать или натуральные (луковая шелуха, куркума, свекла) - с точки зрения здоровья разницы почти нет, она больше эстетическая.

«Но не используйте непищевые краски и следите, чтобы скорлупа была без трещин (иначе краска может попасть внутрь)», - предостерегла Зухра Павлова.