В храме Серафима Саровского в Заречном не хватает пандуса

В Заречном длинную лестницу, ведущую в храм Серафима Саровского, трудно преодолеть маломобильным людям. Горожанка попросила сделать пандус.

«Когда строят такие храмы с такими лестницами, хоть один человек задумывается: а как маломобильные? А как старушечки, которые с палочкой еле доходят до храма, как они поднимутся по такой лестнице?» - спросила женщина на странице главы закрытого города Алексея Костина во «ВКонтакте».

На обращение зареченки ответил представитель городской администрации.

«Строительством занималась церковь. К сожалению, проектом изначально не предусмотрено наличие пандуса», - сообщил он.

Храм Серафима Саровского торжественно открыли 15 октября 2023 года. Зареченцы жертвовали деньги на его строительство с 2010-го и собрали около 20 млн рублей. Здание возвели на построенном в 2015-м цокольном этаже.

В этом году планируется преобразить территорию у культового учреждения на деньги из федерального бюджета (99,5 млн рублей). Предполагается сделать зону отдыха с беседками, лавочками, пешеходными дорожками, а также тротуар со стороны улиц Заречной и Соборной.