В Пензенской области нашли 28 мигрантов-нелегалов

Общество

Печать
Max

В полиции Пензенской области подвели итоги рейдов, целью которых было выявление мигрантов-нарушителей. Мероприятия прошли с 1 по 10 апреля.

В них задействовали более 700 полицейских, а также сотрудников военно-следственного отдела СК России по Пензенскому гарнизону и росгвардейцев. Всего правоохранители провели более 300 выездов, в работе им помогали беспилотники.

Во время рейдов проверили более 2 100 иностранцев. Особое внимание уделялось рабочим, задействованным на объектах торговли и стройках, а также пассажирам автомобилей на федеральных трассах.

Правоохранители выявили 28 мигрантов, которые находились на территории РФ нелегально. 22 из них поместили в центр временного содержания, в дальнейшем их выдворят из России.

«Составлен 181 протокол об административных правонарушениях. Установлен 1 иностранный гражданин, подлежащий депортации за пределы Российской Федерации», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Подобные рейды в Пензенской области проводятся постоянно. Работу по контролю за мигрантами планируют продолжать.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мигрант полиция военкомат
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!