В Пензенской области нашли 28 мигрантов-нелегалов

В полиции Пензенской области подвели итоги рейдов, целью которых было выявление мигрантов-нарушителей. Мероприятия прошли с 1 по 10 апреля.

В них задействовали более 700 полицейских, а также сотрудников военно-следственного отдела СК России по Пензенскому гарнизону и росгвардейцев. Всего правоохранители провели более 300 выездов, в работе им помогали беспилотники.

Во время рейдов проверили более 2 100 иностранцев. Особое внимание уделялось рабочим, задействованным на объектах торговли и стройках, а также пассажирам автомобилей на федеральных трассах.

Правоохранители выявили 28 мигрантов, которые находились на территории РФ нелегально. 22 из них поместили в центр временного содержания, в дальнейшем их выдворят из России.

«Составлен 181 протокол об административных правонарушениях. Установлен 1 иностранный гражданин, подлежащий депортации за пределы Российской Федерации», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Подобные рейды в Пензенской области проводятся постоянно. Работу по контролю за мигрантами планируют продолжать.