В Пензе выберут лучшего молодого учителя года

В Пензе стартовал уникальный для региона конкурс «Молодой учитель года», который проводится в четвертый раз для поддержки педагогов.

В испытаниях будут участвовать 9 человек, среди которых 3 учителя начальных классов, 2 - русского языка и литературы, 2 - английского языка, 1 - химии и 1 преподаватель-организатор ОБЗР:

- Софья Авдеева из школы № 51;

- Алина Зоркова из финансово-экономического лицея № 29;

- Наталья Ладанова из школы № 59;

- Вера Малышева из гимназии № 4;

- Лада Мохова из школы № 64;

- Софья Никулина из лицея современных технологий управления № 2;

- Полина Чернышева из школы № 68;

- Дарья Чертина из школы № 80;

- Алексей Шевырдяев из школы № 20.

В рамках заочного этапа, который стартовал 13 апреля, участники должны были подготовить просветительское мероприятие для родителей «В союзе с семьей» и написать эссе на тему «Единство народов - сила России».

«Второй (очный) этап конкурса включает в себя два испытания: «Урок» и «Готов поделиться».

Местом проведения очного этапа станет школа № 65/23 г. Пензы, где трудится победитель конкурса «Молодой учитель - 2025», - рассказали в городском управлении образования.

В прошлом году в испытаниях участвовали 11 человек, лучшей была признана учитель начальных классов Елизавета Кольдина.