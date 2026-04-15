Дети-пассажиры: с какого возраста разрешен проезд без взрослых

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» ответили, с какого возраста ребенок может самостоятельно пользоваться маршрутками, автобусами или троллейбусами.

«Федеральным законодательством, регулирующим перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, минимальный возраст для самостоятельного проезда ребенка в городском сообщении не установлен», - пояснили в ведомстве сетевому изданию «ПензаИнформ».

Таким образом, решение о том, способен ли ребенок сам добраться до места назначения на автобусе или троллейбусе, принимают родители.

В ГКУ напомнили, что пензенцы могут бесплатно перевозить в общественном транспорте детей до 7 лет, если они не занимают место для сидения.

Кроме того, в России запрещено высаживать за неоплату проезда пассажиров, не достигших 16 лет и оказавшихся в транспорте без взрослых.

