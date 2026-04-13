21 апреля в Пензенской области станет выходным для бюджетников

В 2026 году Радоница, которая отмечается во вторник второй недели после Воскресения Христова, выпадает на 21 апреля. В Пензенской области день особого поминовения усопших официально является нерабочим.

На Радоницу православные верующие отправляются на кладбища, чтобы навестить могилы умерших родственников и близких.

Как правило, выходной получают жители Пензенской области, работающие в бюджетных организациях. В детских садах действуют дежурные группы.

Законопроект об объявлении Радоницы нерабочим днем был внесен на рассмотрение Законодательного собрания губернатором Василием Бочкаревым в связи с обращением митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима в 2015 году. Законодатели поддержали инициативу.

На Радоницу верующие разделяют с усопшими радость Воскресения Христова и веру в победу жизни над смертью. В Светлую седмицу (первую неделю после Пасхи) церковь не совершает панихиды по усопшим и другой гласной (то есть во всеуслышание) молитвы о них во время богослужений. Радоница - первый день после Светлой седмицы, когда разрешается поминовение усопших гласным образом.

