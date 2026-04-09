Число жителей региона, пострадавших от укусов клещей, приблизилось к 30

С начала сезона активности клещей в Пензенской области, по состоянию на 8 апреля, от их нападения пострадали 26 человек.

Среди них 12 - дети в возрасте до 14 лет, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В 2026 году в Пензенской области первый пострадавший от клеща был зарегистрирован 30 марта (на 3 недели позже, чем в 2025-м). Им оказался ребенок 2014 года рождения из Пензы, членистоногое присосалось к нему в Башмаковском районе.

В 2025 году были исследованы 1 996 членистоногих, снятых с жителей Пензенской области. В 475 пробах обнаружили возбудителей клещевого боррелиоза (23,8%). Люди получили профилактическое лечение. Всего за год зарегистрировали 74 случая заболевания боррелиозом (22 - в 10 районах области, 52 - в Пензе).

