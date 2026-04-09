10 апреля в Пензенской области снова ожидается дождь

В пятницу, 10 апреля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 8-13 м/с. Его порывы могут достигать 15-18 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут -1...+4 градуса. Прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом.

Днем воздух прогреется до +7...+12. В ночь на субботу снова похолодает до -1...+4 градусов, в отдельных районах ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

В народном календаре 10 апреля - Иларион - выверни оглобли. На Руси подмечали: если в этот день слышится глухой и продолжительный гром, в ближайшие недели будет много дождей.