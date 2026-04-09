10 апреля в Пензенской области снова ожидается дождь

Общество

10 апреля в Пензенской области снова ожидается дождь
Печать
Max

В пятницу, 10 апреля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 8-13 м/с. Его порывы могут достигать 15-18 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут -1...+4 градуса. Прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом.

Днем воздух прогреется до +7...+12. В ночь на субботу снова похолодает до -1...+4 градусов, в отдельных районах ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

В народном календаре 10 апреля - Иларион - выверни оглобли. На Руси подмечали: если в этот день слышится глухой и продолжительный гром, в ближайшие недели будет много дождей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!