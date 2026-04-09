Олег Мельниченко поручил начать ремонт дорог Пензы

Губернатор Олег Мельниченко поручил начать ремонтные работы на дорогах Пензы уже сейчас, не дожидаясь наступления лета. Тему обсудили на заседании регионального правительства в четверг, 9 апреля.

Олег Мельниченко напомнил: за последние 5 лет областному центру в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили более 8 млрд рублей. На эти деньги было отремонтировано 525 км дорог Пензы при общей протяженности в 724 км.

«Фактически приведено в порядок три четверти улиц города. Показатель нормативности вырос с неполных 40% до 86%», - уточнил он в своем канале в МАХ.

В 2026 году в Пензе отремонтируют более 62 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 39 км (за счет областного дорожного фонда - 43 участка протяженностью 16 км). Олег Мельниченко поручил особое внимание уделить магистральным улицам. За счет развития мощностей асфальтобетонного завода себестоимость работ снизилась почти на треть.

В 2026 году также приведут в порядок 216 дворов Пензы: на программу «Мой двор» из областного бюджета выделено 600 млн рублей. Губернатор потребовал синхронизировать процесс благоустройства с работой ресурсоснабжающих организаций. «Не должно быть так, чтобы двор сначала отремонтировали, а потом вновь перекопали», - подчеркнул он.

Работы по ремонту дорог и дворов должны быть завершены до 1 сентября.

