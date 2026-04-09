В гордуме раскритиковали систему оплаты парковки у Пензы-I

В Пензе депутаты потребовали предоставить водителям неограниченное число возможностей бесплатно заезжать на парковку у Привокзальной площади.

Вопрос обсудили на заседании комиссии гордумы в четверг, 9 апреля.

Депутаты обратили внимание начальника управления ЖКХ Владимира Сорокопудова на то, что система оплаты неясна, к ней возникает множество вопросов. Некоторые водители, вынужденные бывать на парковке у вокзала больше 1 раза в день, должны платить за каждый последующий въезд.

«Я сам с этим сталкивался, когда встречал ребенка с соревнований на Пензе-I. Мне там посчитали час за два. Какой-то алгоритм непонятный», - отметил депутат Андрей Жданников.

По его словам, таксисты, паркующиеся на Привокзальной площади, добавляют 50 рублей к тарифу.

«Первые 40 минут - бесплатно. Для того чтобы таксисты не пользовались этой возможностью и не выезжали каждые 40 минут, там сделан такой алгоритм: следующие 40 минут бесплатно именно для этой машины с этим госномером только через 3 часа», - пояснил Сорокопудов.

Он добавил, что ему непонятно, почему таксисты прибавляют 50 рублей к тарифу. По мнению Сорокопудова, такая доплата никак не связана с алгоритмом парковки.

«Многие таксисты приобрели абонементы, чтобы не платить каждый раз, и пользуются ими», - сообщил чиновник.

«А если, допустим, у гражданина, не являющегося таксистом, возникнет необходимость: один поезд встретил, через час нужно еще один поезд встретить. То есть ему также нужно будет платить, получается?» - спросил Алексей Шуварин.

«Получается, да», - ответил Владимир Сорокопудов.

«У водителей должно быть бесконечное количество возможностей бесплатно заезжать. Если я туда приезжаю и паркую автомобиль, пользуюсь платной парковкой - это одно. А если я туда приезжаю для решения тех задач, для которых и существует железнодорожная станция Пенза-I (для встречи, проводов пассажиров), то почему за это нужно платить?» - высказался Шуварин.

По его словам, в международной практике заезд на парковки у вокзалов и аэропортов бесплатный. Так процесс организован, например, в Москве.