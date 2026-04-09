«Веларт»: баланс архитектуры и городской среды

«Веларт» - пример того, как жилой комплекс выходит за рамки девелопмента и становится частью архитектуры города.
ЖК располагается в центре Пензы, в окружении старой застройки, поэтому к архитектуре и градостроительным решениям проекта изначально были высокие требования. Дополнительную ценность «Веларту» придает соседство со сквером на пересечении улиц, важной зоной для отдыха и прогулок.
Архитектурную концепцию ЖК разработало бюро R1 - команда, известная системным подходом к проектированию, от инженерии до городской среды. Каждая деталь подчинена общей логике.
Проект номинировали на премию «Золотой Трезини» - одну из ключевых международных наград в области архитектуры. Это подтверждает, что речь идет не о маркетинговом заявлении, а о профессионально признанном уровне.
В основе проекта продуманные градостроительные принципы. Комплекс формирует полноценный городской квартал: четкий уличный фронт, продуманную систему пешеходных маршрутов и общественных пространств.
Ключевой элемент - центральная плаза. Это открытое пространство, точка притяжения для местных жителей и остальных горожан.
Композиция проекта разнообразная. Секционные здания, башни и дома меньшей этажности формируют живую архитектурную среду. При этом высотность выполнена с понижением к периметру и увеличением в глубине квартала. Это позволило корректно вписать комплекс в городскую панораму и визуально облегчить застройку.
Отдельного внимания заслуживает работа с фасадами. У ЖК единый дизайн-код. Он объединяет разные по архитектуре здания через материалы, пропорции и детали. Их индивидуальность при этом сохраняется.
В основу образа заложены локальные смыслы - отсылки к гербу региона и крепости. Декоративные элементы объединяет городской паттерн (повторяющийся узор), связанный с символикой Пензы.
Баланс между плотностью и комфортом достигается за счет архитектурных решений: раскрытия видов, разнообразия высот, ориентации зданий и создания многоуровневого общественного пространства на стилобате. Такой подход соответствует лучшим практикам формирования современной городской среды.
«Веларт» - это не просто жилой комплекс. Это сложный архитектурный проект, в котором сочетаются контекст, идентичность и современный подход к городской среде.
