«Веларт»: баланс архитектуры и городской среды

«Веларт» - пример того, как жилой комплекс выходит за рамки девелопмента и становится частью архитектуры города.

ЖК располагается в центре Пензы, в окружении старой застройки, поэтому к архитектуре и градостроительным решениям проекта изначально были высокие требования. Дополнительную ценность «Веларту» придает соседство со сквером на пересечении улиц, важной зоной для отдыха и прогулок.

Архитектурную концепцию ЖК разработало бюро R1 - команда, известная системным подходом к проектированию, от инженерии до городской среды. Каждая деталь подчинена общей логике.

Проект номинировали на премию «Золотой Трезини» - одну из ключевых международных наград в области архитектуры. Это подтверждает, что речь идет не о маркетинговом заявлении, а о профессионально признанном уровне.

В основе проекта продуманные градостроительные принципы. Комплекс формирует полноценный городской квартал: четкий уличный фронт, продуманную систему пешеходных маршрутов и общественных пространств.

Ключевой элемент - центральная плаза. Это открытое пространство, точка притяжения для местных жителей и остальных горожан.

Композиция проекта разнообразная. Секционные здания, башни и дома меньшей этажности формируют живую архитектурную среду. При этом высотность выполнена с понижением к периметру и увеличением в глубине квартала. Это позволило корректно вписать комплекс в городскую панораму и визуально облегчить застройку.

Отдельного внимания заслуживает работа с фасадами. У ЖК единый дизайн-код. Он объединяет разные по архитектуре здания через материалы, пропорции и детали. Их индивидуальность при этом сохраняется.

В основу образа заложены локальные смыслы - отсылки к гербу региона и крепости. Декоративные элементы объединяет городской паттерн (повторяющийся узор), связанный с символикой Пензы.

Баланс между плотностью и комфортом достигается за счет архитектурных решений: раскрытия видов, разнообразия высот, ориентации зданий и создания многоуровневого общественного пространства на стилобате. Такой подход соответствует лучшим практикам формирования современной городской среды.

«Веларт» - это не просто жилой комплекс. Это сложный архитектурный проект, в котором сочетаются контекст, идентичность и современный подход к городской среде.

