Ремонт моста через реку Ижмору приближается к финалу

Реконструкция моста через реку Ижмору на региональной автодороге Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино вышла на высокую стадию готовности. Об этом сообщили в региональном минстрое в субботу, 23 мая.

На данный момент на переправе уже есть гидроизоляция, дорожное полотно подготовлено к укладке асфальтобетонного покрытия.

Продолжается обустройство сопряжения и подходов, монтируются водоотводы с функцией очистки попадающих в водоем стоков.

В ближайшее время рабочие установят барьерные и перильные ограждения. По обе стороны проезжей части проложат тротуары для пешеходов.

Протяженность моста через Ижмору - чуть больше 37 метров. Он связывает села Малая и Большая Ижмора в Земетчинском районе. О планах завершить ремонт сооружения в этом году стало известно в январе.