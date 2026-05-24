Отключения света в Пензе 25 мая: список адресов

В понедельник, 25 мая, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Маньчжурии, на Бугровке, Южной Поляне, а также отдельные дома на улицах Аустрина, Львовской и на проспекте Строителей.

С 8:30 до 12:00 ресурс не будут подавать на Аустрина, 44-56 (четные), 60, 62, 64, 70, 72, с 9:00 до 12:00 - на Львовскую, 240.

С 8:30 до 16:30 без света останутся:

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47;

- ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18;

- ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26;

- ул. Коробкова, 1-19, 21;

- ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32;

- ул. Луговая, 48;

- 1-й Луговой пр-д, 2а;

- ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21;

- ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15;

- ул. Пархоменко, 23-31 (нечетные);

- ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19;

- ул. Перекоп, 1а.

С 13:00 до 15:00 подачу приостановят в дома № 56, 60, 62, 66, 68 и 74а на проспекте Строителей.

С 13:00 до 15:30 ожидаются отключения по адресам:

- 6-й пр-д Громова, 29, 31-39, 41-47, 49; 7-й пр-д Громова 33, 35, 37, 39, 41, 43-51;

- ул. Карпинского, 147, 149-163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 185.

С 13:00 до 16:00:

- пр-д Богданова, 5, 7-17, 19;

- ул. Краснова, 35, 37, 39.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.