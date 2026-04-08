В России может появиться отложенная запись к врачу

Правительство должно усовершенствовать запись к врачу через «Госуслуги». Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о совершенствовании процедуры записи на прием к врачу с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в том числе в части, касающейся обеспечения возможности отложенной записи в случае отсутствия свободных интервалов времени для записи», - указывается в списке поручений главы государства.

Доклад должны представить до 1 сентября 2026-го. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что жители Пензенской области больше не могут записаться к врачу через региональный портал gosuslugi.pnzreg.ru.

Как пояснили в областном минздраве, этот функционал на ресурсе был отключен по распоряжению Минцифры РФ. Теперь пензенцы могут записаться к специалисту только через федеральный портал госуслуг.