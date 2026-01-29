Стало известно, почему нет записи к врачу на gosuslugi.pnzreg.ru

Стало известно, почему нет записи к врачу на gosuslugi.pnzreg.ru
Жители Пензенской области больше не могут записаться к врачу через региональный портал gosuslugi.pnzreg.ru. Почему так случилось, сообщили в областном минздраве.

Желающих попасть на прием к медикам пензенцев направляют на федеральный ресурс. Но на региональном услуга записи к врачу была более удобной, а на федеральном записаться к нужному специалисту невозможно, считают пользователи.

«По распоряжению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и в целях исключения дублирования функциональности на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Пензенской области (далее - РПГУ), отключен функционал подачи заявлений в электронной форме с РПГУ. Подача электронных заявлений на получение государственных услуг Пензенской области осуществляется на ЕПГУ», - говорится в ответе на запрос сетевого издания «ПензаИнформ».

Ранее в области закончили тестировать автоматический обзвон пациентов, записанных на прием к врачам.

С пациентами связывается голосовой помощник Елена, сообщает, к какому специалисту и на какое время назначена явка, с указанием фамилии, имени, отчества врача и адреса медучреждения. Пензенцам необходимо либо подтвердить запись, либо отменить ее.

