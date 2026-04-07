В Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность»

Вечером во вторник, 7 апреля, в Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность». Губернатор Олег Мельниченко сообщил об этом в 22:26.

«Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице - зайти в ближайшее укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», - уточнил глава региона.

Примерно в это же время в регионе ввели план «Ковер» - ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Минувшей ночью в небе над Пензенской областью силы ПВО уничтожили беспилотник. Пострадавших и разрушений не было.