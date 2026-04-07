В небе над Пензенской областью уничтожили беспилотник

В ночь на вторник, 7 апреля, в небе над Пензенской областью силы ПВО уничтожили беспилотник, рассказал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают службы экстренного реагирования.

«При обнаружении обломков БПЛА и иных подозрительных предметов - не трогайте их, отойдите и сообщите по телефону 112», - напомнил пензенцам Мельниченко.

В 20:58 6-го апреля в регионе ввели режим «Беспилотная опасность», в 23:05 небо над областью закрыли.

Его открыли в 2:39. Режим «Беспилотная опасность» отменили в 3:26.

В ночь на 5 апреля в небе над Пензенской областью также сбили беспилотник. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

