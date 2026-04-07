В Пензе 7 новых граждан России получили повестки в военкомат

В Октябрьском районе Пензы сотрудники разных силовых структур провели совместный рейд с целью выявления нарушений миграционного законодательства.

«Проверки начались ранним утром. Первым объектом стал гостиничный комплекс, где были тщательно осмотрены места проживания иностранных граждан. При силовой поддержке ОМОН полицейские обследовали каждый этаж и подвальные помещения здания», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Потом проверка прошла на оптовом рынке. Всех подозрительных лиц оперативно доставили в управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области.

На завершающем этапе правоохранители проверяли документы у водителей на проспекте Победы. Здесь выявляли тех, кто находится на территории РФ без соответствующих документов.

Всего в ходе мероприятия было проверено 176 человек, составлено 46 административных протоколов. Как оказалось, закон нарушили не только иностранцы, но и их работодатели.

Сотрудники военно-следственного отдела СКР выписали 7 повесток приезжим из ближнего зарубежья, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. 5 человек подлежат депортации.

