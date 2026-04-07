8 апреля в Пензенской области подует северный ветер

8 апреля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +1...+6 градусов, ожидается туман с видимостью до 500 метров, он сохранится до утра. Днем ртутные столбики поднимутся до +7...+12, пройдет небольшой дождь. К ночи на четверг прогнозируется -1...+4 градуса, ожидается мокрый снег.

Ветер в течение суток изменит свое направление с юго-западного на северное, он подует со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе атлантические вихри не оставят Пензенскую область в покое, с собой они принесут ненастную погоду.

В старину подмечали: какова погода 8 апреля, такой же она окажется и 8 октября.