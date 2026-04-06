В Пензенской области поймали охотников-нарушителей

С 4 апреля в Пензенской области стартовала охота на водоплавающую и боровую дичь, и в первые же дни сотрудники охотуправления выявили 6 нарушений закона.

Несколько жителей региона охотились, не имея разрешения и не соблюдая нормы добычи.

В отношении нарушителей составили административные протоколы. Им грозит штраф до 4 000 рублей и лишение права охотиться на срок от 1 года до 2 лет, сообщили в областном минлесхозе.

Весенняя охота стартовала 4 апреля в зоне I (угодья, расположенные в Башмаковском, Бековском, Белинском, Камешкирском, Вадинском, Земетчинском, Каменском, Колышлейском, Лопатинском, Малосердобинском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Тамалинском, Шемышейском районах). Дичь можно добывать по 13 апреля.

С 4-го числа на территории региона усилили контроль за оборотом гражданского оружия. Проверяется наличие разрешительных документов, соблюдение правил транспортировки и условия хранения боеприпасов, сообщили в Росгвардии. Особое внимание будут уделять охотникам в состоянии алкогольного опьянения.