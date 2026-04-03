С 4 апреля в Пензенской области стартует весенняя охота

С субботы, 4 апреля, в Пензенской области стартует весенняя охота в зоне I (угодья, расположенные в Башмаковском, Бековском, Белинском, Камешкирском, Вадинском, Земетчинском, Каменском, Колышлейском, Лопатинском, Малосердобинском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Тамалинском, Шемышейском районах).

Водоплавающую и боровую дичь можно будет добывать в течение 10 дней - по 13 апреля.

В зоне II (угодья Бессоновского, Городищенского, Иссинского, Кузнецкого, Лунинского, Наровчатского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Спасского и Сосновоборского районов) охота на водоплавающую и боровую дичь будет разрешена с 11-го по 20-е число.

«Любители поохотиться на селезней уток с помощью живых подсадных уток могут начинать с 4 апреля и охотиться в течение 30 дней - по 3 мая», - сообщили в региональном минлесхозе.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях можно было оформлять с 5 марта у охотинспекторов, в МФЦ или через портал «Госуслуги».