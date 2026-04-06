В Ленинском районе сфотографировали автомобили на газонах

В Пензе продолжается борьба с парковками в не предназначенных для этого местах. Очередной рейд прошел в Ленинском районе.

Сотрудники администрации провели фотофиксацию нарушений. После уточнения сведений о владельцах машин, оставленных на газонах и детских площадках, будут составлены протоколы о правонарушениях, предупредили в мэрии.

За несоблюдение требований закона предусмотрен штраф: для граждан - от 3 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц - от 30 000 до 40 000 рублей, для юридических - от 50 000 до 100 000 рублей.

«Подобные мероприятия организуют регулярно, поэтому водителям стоит быть внимательными и не парковать транспортные средства на запрещенных территориях», - напомнили в администрации Пензы.

Ранее гордума распространила запрет парковаться в неположенных местах на электросамокаты, велосипеды и средства индивидуальной мобильности (СИМ). В утвержденный перечень вошли наряду с газонами и детскими площадками остановки общественного транспорта, мемориалы, охранные зоны сетей и др.

Наказание за нарушения варьируется от 3 000 до 4 000 рублей (для частных лиц) и от 100 000 до 300 000 рублей (для юридических). Для предпринимателей (без образования юрлица) предусмотрено от 10 000 до 30 000 рублей.